Türkiye Muhtarlar Federasyonu Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal: "Cumhurbaşkanımız kamuoyunda muhtarlara itibar kazandırdı"

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal:

Kapımızı çalmayanlar kapımızı çalmaya başladı"

"Cumhurbaşkanımız bizi Külliyede ağırlıyorsa, siyaseti bilen bir insansa, Cumhurbaşkanı demokrasinin temel taşı olan muhtarlara kapılarını açıyorsa biz bundan şeref duyarız"

"Muhtarlığın kalkması mümkün değil"

"Hiçbir siyasi iradenin muhtarlığı kaldıracağı aklımın ucundan bile geçmiyor"



ANKARA - Türkiye Muhtarlar Federasyonu Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlık kalktı, kalkacak diyerek muhtarların kafasını karıştıranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir ders verdiğini belirterek, "Muhtarlığın kalkması mümkün değil" dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Özünal, düzenlediği basın toplantısında, 20 sene muhtarlık yaptığını işin mutfağından geldiğini ve bu bakımdan hür irade ile seçilmiş muhtar camiasının, demokrasinin temel taşı olan muhtarların daha donanımlı olması için ve milletine daha çağdaş hizmet verebilmesi için işin başında 36 maddelik dosya hazırladıklarını anlatarak, "İnandığım ölçüde bu maddeleri güncellemeye ve her hükümet dönemlerinde, arkadaşlarımızla birlikte konuları sıcak tutarak yaşatmaya çalıştık. 1830'larda muhtariyet olarak kurulan muhtarlıklar ciddi manada donatılması gerekirken, gelip geçen hükümetler sadece seçim dönemlerinde muhtarları gözetmişler, lafta 'Sensin muhtarım' diyerek sırtını sıvazlamışlardır. Yeterli olmasa bile onlardan mesela rahmetli Özal'dan tabancalarla ilgili bir şeyler aldık. Yerel yönetimlerin olmazsa olmazlarından biri olan muhtarların gücünü bilen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek genel başkanlığı döneminde gerekse başbakanlık döneminde ve cumhurbaşkanlığı makamında kendilerine sunduğumuz 36 maddelik isteklerimizden 26'sına her zaman sıcak bakmış, zaman dilimi içerisinde örneğin ödeneğimizle ilgili gerekse özlük haklarımızla ilgili iyileştirmeye giderek muhtarlarımıza sahip çıkmış ve kamuoyunda muhtarlarımıza itibar kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlığın kalkması mümkün değil"

Kendilerine sözde değil özde sahip çıkıldığını belirten Özünal, "Bu tutarlı ahde vefalı, yürekli hareketi ve yiğit adamlığını meydana koyan hatta muhtarlık kalktı kalkacak diyerek muhtarların kafasını karıştıranlara iyi bir ders vermiştir. Muhtarlığın kalkması mümkün değil. Çok net söylüyorum ülke genelinde şu anda 50 bini aşkın muhtar var. Bütün bu muhtarlarımız ülkesiyle, milletliyle bütünleşmiş artık bundan sonra çağdaş hizmet verme yönünde gayretlerimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Özünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'muhtarlıklar bir kararname ile kapatılacak' sözlerine ilişkin ise, "Ben liderlerin düşüncesine ve görüşlerine saygı duyarım ama tekrar üstüne basıyorum. 1830'larda muhtariyet olarak kurulan camiamız, cumhuriyet tarihinde de muhtarlık olmuştur. Demek ki o zaman dünyada yerel yönetimlerde eşi az bulunan ülkelerde muhtarlık vardı. Türkiye'de bu muhtarlıklarımız muhtariyet olarak kurulmuş, muhtarlık olarak devam edecektir. Hiçbir siyasi iradenin muhtarlığı kaldıracağı aklımın ucundan bile geçmiyor ve geçmeyecek de" değerlendirmelerinde bulundu.

Özünal, 16 Nisan Referandumundaki kararla ilgili de şunları kaydetti:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, elbette ülkemin sorunları ile yakından ilgilenen bir insanım ama bana sorsanız vatanın mı? ABD mi? AB mi? Deseniz vatanım derim. Düşüncemiz bu şekilde olur."

"Demek ki daha yeni gelmiş akıllarına ben ne diyeyim?"

Özünal, Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde düzenlediği muhtarlar toplantısı ve bu toplantılara katılan muhtarlara soruşturma açıldığı iddialarına yönelik ise, "Keşke bütün siyasi irade A Partisi, B Partisi olmadan bütün muhtarlarımıza önem verseydi. Bugün daha güzel, daha hareketli, daha çağdaş hizmetler çoktan gelmiş olurdu. Demek ki daha yeni gelmiş akıllarına ben ne diyeyim? Oldu bitti ben şunu ifade ederim: Muhtarlara önem veren, topluma önem vermiş olur. Niye bunu söylüyorum? Muhtarlara önem veren insan muhtarın kendisine değil, temsil etmiş olduğu halka önem vermiş olacaktır. Onun için geç kalınmış bir şey olsa da biz ondan da mutluluk duyarız, devam etsinler, muhtarları kapıda bekletmesinler. Siyasi iradenin sadece seçim zamanı değil, seçimden evvel de muhtarlarımızın kapılarını çalarak, muhtarlarımızı bağırlarına basarak yakın olmaları lazım, muhtarlara işi düştüğü zaman gel sıvazla, muhtarla işi bittiği vakit görme, yok öyle bir şey. Demokrasiye inanmışsak muhtara önem vereceksiniz kardeşim. Muhtar kendisi için hizmet istemiyor.

"Kapımızı çalmayanlar kapımızı çalmaya başladılar"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarları ağırlaması ile ilgili ise Özünal, şöyle konuştu:

"Gelmiş geçmiş bütün liderlere taleplerimizi sunduk ama Cumhurbaşkanı bizi Külliye'de ağırlıyorsa, siyaseti bilen bir insansa, Cumhurbaşkanı demokrasinin temel taşı olan muhtarlara kapılarını açıyorsa biz bundan mutluluk duyarız, şeref duyarız. Sayın Cumhurbaşkanının bu hareketi tavandan tabana kadar insanlara sirayet etti. Kapımızı çalmayanlar kapımızı çalmaya başladılar, bu bir gerçek."

Özünal, 21. yüzyılda çağdaş hizmete talip olduklarını da vurguladı.