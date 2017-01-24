Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, ülkesinin enerji, altyapı, tarım, turizm alanlarında daha ileri gitmesini istediklerini belirterek, "Mozambik, konum itibarıyla 300 milyon insana hitap eden bir ülke. Bu yüzden, yatırımların daha kolay yapılabilmesi ve istihdamın sağlanabilmesi için demiryolları ve havaalanlarımızı geliştirdik." dedi.



Nyusi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.



Konuşmasını kısa tutmayı planladığını belirten Nyusi, forumdaki 650 Mozambikli iş adamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek istediğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki iş adamlarının ülkeye gelmesinin Mozambik için bir mihenk taşı olduğunu dile getiren Nyusi, ziyaretin taraflar arasındaki ilişkileri arttırarak ortaklıkları geliştireceğini ifade etti.



Nyusi, "Bizim sizden istediğimiz Mozambik'e yatırım yaparken sadece buradaki 650 iş adamını dikkate almayın. Mozambik'te bir çok iş adamı ve iş kadını var. Onlarla karşılıklı ortaklıklar kurarak burada yatırımlarınızı hızlandırın." dedi.



Mozambik olarak 5 yıllık Kalkınma Planı hazırladıklarını söyleyen Nyusi, "Öncelikle enerji, altyapı, tarım, turizm alanlarında ülkemizin daha ileri gitmesini istiyoruz. Mozambik, konum itibarıyla 300 milyon insana hitap eden bir ülke. Bu yüzden, yatırımların daha kolay yapılabilmesi ve istihdamın sağlanabilmesi için demiryolları ve havaalanlarımızı geliştirdik. 8 saate Mozambik'ten Avrupa'ya uçabiliyorsunuz." diye konuştu.



Nyusi, ülkesi açısından önemini fark ettikleri turizmde Mozambik'i merkez haline getireceklerini belirterek, Türkiye'nin erdeminden faydalanmak istediklerini anlattı.



Türk yatırımcılara çağrı



Mozambikli İş Adamlarının Başkanı Rogerio Manuel ise sadece başkent Maputo'dan değil Mozambik genelinde tarım, sanayi, hizmet, ticaret alanlarında faaliyet gösteren 650 Mozambikli iş adamının forumda bulunduğunu söyledi.



Forumda, ülkelerine, yabancı iş adamlarının nasıl ve hangi alanlarda yatırım yapılacağı yönünde bilgiler verdiklerini kaydeden Manuel, "Her iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mozambikli iş adamları olarak yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına her türlü desteği vereceğimizi belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.