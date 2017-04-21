Türkiye Motokros Şampiyonası'nda sezon yarın Antalya'da başlıyor.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Kumluca ilçesindeki yarışlara İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak ve Bursa illerinden sporcuların yanı sıra Bulgaristan'dan da motosikletçilerin katılacağı bildirildi.



Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nün organize edeceği Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışı, Beykonak Motokros Pisti'nde yapılacak. MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran olmak üzere 8 ayrı sınıfta düzenlenecek yarışlar, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.



Kumluca Belediyesinin destekleriyle yapılan ve 9 rampadan oluşan bin 515 metre uzunluğundaki MX pisti, yarışta ilk kez kullanılacak.