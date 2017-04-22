Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları Başladı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışı Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde başladı.



Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2017 sezonu ilk ayak yarışı Kumluca'daki sıralama turlarıyla başladı. Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Beykonak motokros parkurunda başladı. İki gün sürecek yarışların ilk gününde sporcular parkur tanıma antrenmanı, sıralama turları ve teknik kontroller yaptı.



Yarışlara Antalya başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Uşak illerinin yanı sıra Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yarışmacılar katıldı. Yarışlar MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran olmak üzere 8 ayrı kategoride yapılacak.



Beykonak Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, iki gün sürecek yarışlara yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde sporcunun katıldığını, ilk defa düzenlenmesine rağmen sporcu ve seyircilerin yarışlara gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.



İlk gün yarışlarında sporcuların parkur tanıma, sıralama ve teknik kontroller yapacaklarını aktaran Dönmez, "Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilecek motokros yarışları Kumluca'dan başladı. İlk defa Türkiye Şampiyonası bir yarışa ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bu yarışların yapılmasında büyük desteği bulunan Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm yöre halkımızı görselliği güzel bu yarışları izlemeye davet ediyorum" dedi.



- Antalya