Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.



Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesinde bir otelde düzenlenen şampiyonada, kata, kumite ve takım branşlarında 2003-2009 doğumlu yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele etti.



Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada son yılların en kaliteli müsabakalarının yapıldığını söyledi.



Şan, şampiyonada ilk dörde giren sporcuların 15-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Balkan Karate Şampiyonası'na milli takımı temsil edeceklerini belirterek, müsabakalar sırasında zaman zaman ufak sakatlıkların da yaşandığına ancak hastanelik bir durumun olmadığını kaydetti.



Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:



Bayanlar 2008 kata:



1. Sude Yalçınkaya (İzmir)



2. Elif Berra Yılmaz (İstanbul)



3. Belma Duman (Hatay)



3. Damla Dörttepe (Ankara)



Erkekler 2008 kata:



1. Tarık Koç (Ankara)



2. Osman Burak Keleş (İstanbul)



3. Yusuf Tezcan (Hatay)



3. Emirhan Koç (Ankara)



Bayanlar 2009 kata:



1. Aysu Uçar (Bartın)



2. Yasemin Yağcı (Kocaeli)



3. Nergis Duman (Hatay)



3. İrem Polat (İzmir)



Erkekler 2009 kata:



1. Onur Ege Kerimoğlu (Ankara)



2. Hasan Ilgaz Demir (İstanbul)



3. Hamza Yılmaz (İstanbul)



3. Hilmi Efe Özenoğlu (Bursa)



Bayanlar kumite 44 kilo:



1. Leyla Özyiğit (Antalya)



2. Fatma Akyüz (Gaziantep)



3. Gülay Özkan (Bursa)



3. Selinay Nursemin Özer (Bursa)



Bayanlar 2003 kumite 49 kilo:



1. Elif Simay Erdemir (İstanbul)



2. Hazel Balık (Afyonkarahisar)



3. Simay Tokcan (Kocaeli)



3. Süheylanur Erbay (İstanbul)



Bayan 2003 kumite 54 kilo:



1. Fatma Satık (Bursa)



2. Damla Gaye Dur (Muğla)



3. Deniz Kaya (İstanbul)



3. Büşra Temiz (İstanbul)



Bayanlar 2003 kumite +54 kilo :



1. Fatma Uygur (Malatya)



2. Gizem Öztürk (Kocaeli)



3. Güneş Armağan (İstanbul)



3. Sanem Yörük (Kırklareli)



Erkekler 2003 kumite 45 kilo:



1. Burak Can Öztürk (Sakarya)



2. Ceyhun İlgün (İstanbul)



3. Enes Şehsuvar (İstanbul)



3. Enes Yavuz (Bursa)



Erkekler 2003 kumite 50 kilo:



1. Alper Ülkü (Tekirdağ)



2. Emirhan Demir (Bursa)



3. Yakup Korkmaz (Adana)



3. Umut Demirci (Sakarya)



Erkekler 2003 kumite 55 kilo:



1. Emre Kaşık (Sakarya)



2. İhsan Ömer Parmak (İstanbul)



3. Berke Başaran (İstanbul)



3. Hasan Bera Aydın (Sakarya)



Erkekler 2003 kumite 60 kilo:



1. Ahmet Bulut (Kocaeli)



2. Ahmet Emin Aksu (İstanbul)



3. Emirhan Yılmaz (İstanbul)



3. Mehmet Semiz (Sakarya)



Erkekler 2003 kumite +60 kilo:



1. Bünyamin Yusuf Yıldırım (İstanbul)



2. Onur Korkmaz (Ankara)



3. Mehmet Tunca Can (Kırklareli)



3. Ozan Yılmaz (İstanbul)



Bayanlar 2008-2009 kata takımı:



1. Akbulut Gençlik Karate Spor Kulübü (İstanbul)



2. Başkent Çınar Spor Kulübü (Ankara)



3. Akar Spor Kulübü (Antalya)



3. İmhad Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir)



Erkekler 2008-2009 kata takımı:



1. Uşak Karate Özlem Spor Kulübü (Uşak)



2. Reykan Spor Kulübü (Ankara)



3. Karaman Gençlik ve Spor Kulübü (Karaman)



3. Antalya Karate İhtisas Spor Kulübü (Antalya)



Bayanlar 2004 kata:



1. Selma Duman (Hatay)



2. Damla Su Türemen (Denizli)



3. Gözde Can (Hatay)



3. Didem Bakır (Ankara)



Erkekler 2004 kata:



1. Görkem Aslan (Ankara)



2. Yusuf Kılıç (Ankara)



3. Onur Çot (İstanbul)



3. Doruk Can Gören (İstanbul)



Bayanlar 2004 kumite 39 kilo:



1. Sena Kızılaslan (Diyarbakır)



2. Sudenaz Arslan (Sakarya)



3. Kübra Yazıcı (Bursa)



3. Müşerref Özdemir (Antalya)



Bayanlar 2004 kumite 44 kilo:



1. Beyaz Daşdemir (İstanbul)



2. Hüsniye Adam (Denizli)



3. Zeynep Akçakmak (Diyarbakır)



3. Türkan Ayer (Afyon)



Bayanlar 2004 kumite 49 kilo:



1. Sıla Paşali (İstanbuş)



2. Yelda Kuzpınar (İstanbul)



3. Nursena Yıldız (İstanbul)



3. Bengisu Çelik (Bursa)



Bayanlar 2004 kumite 54 kilo:



1. Sueda Özdemir (Kocaeli)



2. Sude Kahveci (Aydın)



3. Şevval Karagöz (İstanbul)



3. Aysima Hatice Kurt (Kocaeli)



Bayanlar 2004 kumite +54 kilo:



1. Sudenur Aksoy (İstanbul)



2. Buse Cebel (Antalya)



3. Aleyna Akbaş (Konya)



3. İlknur İmece (Sivas)



Erkekler 2004 kumite 40 kilo:



1. Mert Halıcı (Kocaeli)



2. Hasan Sümer (Bursa)



3. Gelodi Surmanidze (Antalya)



3. Eray Er (Ankara)



Erkekler 2004 kumite 45 kilo:



1. Gökdeniz Akdemir (Kocaeli)



2. Ekrem Ömer Gül (İstanbul)



3. Emir Cengiz (İstanbul)



3. Abdul Samet Köse (Kırşehir)



Erkekler 2004 kumite 50 kilo:



1. Ömer Faruk Yürür (İstanbul)



2. Mehmet Tür (Afyon)



3. Yusuf Kerim Hançerli (İstanbul)



3. Kadir Kaan Bekler (Kocaeli)



Erkekler 2004 kumite 55 kilo:



1. Onur Berber (İstanbul)



2. Şahin Kamacı (İstanbul)



3. Ali Gaffar Acar (Eskişehir)



3. Efe Haluk Burcu (Ankara)



Erkekler 2004 kumite +55 kilo:



1. Mustafa Aydemir (Muğla)



2. Ali Enes Dağ (İstanbul)



3. Ümit Ercan (İstanbul)



3. Kadir Furkan Genç (Bursa)



Bayanlar 2004-2005 kata takımı:



1. Doğan Karate İhtisas Spor Kulübü (Denizli)



2. Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü (Ankara)



3. Atamert Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir)



3. Kilis G.H.S.İ.M Spor Kulübü (Kilis)



Erkekler 2004-2005 kata takımı:



1. Ankara Karate İhtisas Spor A Takımı (Ankara)



2. Reykan Spor Kulübü (Ankara)



3. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (Kocaeli)



3. Akar Spor Kulübü (Antalya)



Erkekler 2005 kata:



1. Furkan Kaynar (Ankara)



2. Enes Durmuş Çelen (İstanbul)



3. Taha Mert Su (Balıkesir)



3. Efe Düğeroğlu (Ankara)



Bayanlar 2005 kata:



1. Reyyan Dağlar (Kilis)



2. İpek Ildız (Antalya)



3. Aslı Başak Pehlivan (Denizli)



3. Rana Özbek (Ankara)



Bayanlar 2005 kumite 35 kilo:



1. Hanife Ece Demirtaş (İstanbul)



2. Kübranur Söğütçepınar (Isparta)



3. Feyza Nur Ablay (Bursa)



3. Buket Sude Velioğulu (İstanbul)



Bayalar 2005 kumite 40 kilo:



1. Zeynep Birinci (Sakarya)



2. Serra Melis Gider (Kocaeli)



3. Nisanur Apalak (Konya)



3. Ebru Düzgüner (Tekirdağ)



Bayanlar 2005 kumite 45 kilo:



1. Nevin Damla Uçma (İstanbul)



2. Ilgın Işık Yılmaz (İstanbul)



3. Gülendam Çilesiz (Bursa)



3. Irmak Naz Çelik (Ankara)



Bayanlar 2005 kumite 50 kilo:



1. Esma Hatun Tamyüksel (Kocaeli)



2. Nehir Naz Baştepe (Ankara)



3. Aleyna Doruk (Denizli)



3. Ece Acar (İzmir)



Bayanlar 2005 kumite +50 kilo:



1. Sude Tüysüz (Kırklareli)



2. Hacer Arslan (İstanbul)



3. Fatma Nisa Tunç (Adana)



3. Fatma Sude Özdoğan (Ankara)



Erkekler 2005 kumite 37 kilo:



1. Vehbi Yılmaz (Yalova)



2. Merabi Sürmanidze (Antalya)



3. Arif Buğdaycı (Konya)



3. Ahmet Emir Yılmaz (Isparta)



Erkekler 2005 kumite 42 kilo:



1. Enes Fatih Kurt (İstanbul)



2. Ulukan Sarıçiçek (Yalova)



3. Emirhan Uygun (Sakarya)



3. Enes Yeşil (Karaman)



Erkekler 2005 kumite 47 kilo:



1. Murat Kenan Özen (Sakarya) 2



2. Efe Düğeroğlu (Ankara)



3. Yiğit Can (Ankara)



3. Samet Karagöz (Bursa)



Erkekler 2005 kumite 52 kilo:



1. Erdem Erkoç (İstanbul)



2. Yiğit Osman Köşdere (Tekirdağ)



3. Eren İnce (İstanbul)



3. Onur Gürbüz (Kırklareli)



Erkekler 2005 kumite + 52 kilo:



1. Ersel Kocadoğan (Kırklareli)



2-Muhammet Eren Köse (Trabzon)



3. Muhammed Talha Baş (Bursa)



3. Rahman Emirhan Özüdoğru (Yalova)



Bayanlar 2005 kata:



1. Esma Sıla Evsan (İstanbul )



2. Tuana Irmak (İstanbul)



3. Feriyde Yavuz (Afyonkarahis)



3. Elif Naz Üner (İstanbul)



Erkekler 2005 kata:



1. Muhammet Efe Yurtseven (Ankara )



2. Enes Özdemir (Ankara)



3. Alattin Emre Dilber (Samsun)



3. Eren Erdem (Ankara)



Bayanlar 2006 kumite 32 kilo:



1. Lara Ceren Şener (Tekirdağ)



2. Işıl Gül (İstanbul)



3. Hira Nur Temizel (Kocaeli)



3. Naciye Neva Korkmaz (Adana)



Bayanlar 2006 kumite 36 kilo:



1. Fatma Arife Tunç (Adana)



2. Ahsen Dilmaç (İstanbul)



3. Şevval Feyza Tabak (Antalya)



3. Sudem İmran (Karaman)



Bayanlar 2006 kumite 40 kilo:



1. Azra Çakır (Kocaeli)



2. Efna Korkmaz (Trabzon)



3. Betül Aşık (İstanbul)



3. Hazal Yıldız (İstanbul)



Bayanlar 2006 kumite 44 kilo:



1. Hatice Kozaklı (Uşak)



2. Aysima Gül (İstanbul)



3. Elif Zeynep Kutluay (İstanbul)



3. Hilal Feyza Altınkaya (Uşak)



Bayanlar 2006 kumite +44 kilo:



1. Şevval Çakmak (Ankara)



2. Eslem Taşavlı (Uşak)



3. İklim Şevval Kalpaklı (Tekirdağ)



3. Sümeyye Kavak (İstanbul)



Erkekler 2006 kumite 35 kilo:



1. Doğu Taş (Tekirdağ)



2. Ömer Salih Toklu (İstanbul)



3. Çınar Erbil (Antalya)



3. Kerem Talha Yıldız (İstanbul)