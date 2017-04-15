ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda kata, kumite ve takım branşlarında 2003-2009 doğumlu yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele etti.



Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, şampiyonada son yılların en kaliteli müsabakalarının yapıldığını belirterek, ilk 4'e giren sporcuların 15-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Balkan Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil edeceklerini aktardı.



Müsabakalarda zaman zaman küçük sakatlıkların da yaşandığına değinen Şan, ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını anlattı.



- Antalya