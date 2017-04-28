Balıkesir'de, modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemeyi ve korumayı amaçlayan "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" etkinliği gerçekleştirildi.



DOCOMOMO Eş Başkanı Yıldız Salman, Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 13.'sü gerçekleştirilen etkinliğin temel amacının dünyadaki mimari gelişmeleri aktarmayı amaçladığını söyledi.



Salman, "Etkinlik başladığı günden itibaren olabildiğince ülke sathında farklı alanlarda modernizmin yankılarının yerel durumları üzerinde biraz konuşmayı başarabilmek, ana hedefimiz." dedi.



Konuşmaların ardından Türkiye ulusal çalışma grubunun 55 poster sunumu gerçekleştirildi.