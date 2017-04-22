Türkiye Milli Pediatri Derneğinden Bakan Akdağ'a onur ödülü



ANKARA - Türkiye Milli Pediatri Derneği 60. yılında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Onur Ödülü verdi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 2017 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ödül Törenine Sağlık Bakanı Recep Akdağ katıldı. Dernek tarafından onur ödülü alan Bakan Akdağ' ın özgeçmişi anlatılmasının ardından ödülü takdim edildi.

Burada konuşan Bakan Akdağ, Türkiye Milli Pediatri Derneğinden ödül almasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "15 senelik siyasetle meşguliyet sürecinde yüzlerce plaket almışızdır, bunların bir kısmı çok kıymetli bir kısmı rutin olarak, samimiyetimle ifade ediyorum ki bunların en kıymetlilerinden birisi bugün verilen ödüldür. Çünkü sağlıkla ilgili ne varsa zihnimde bunların hepsini çocuk hekimliğimle beraber kazandım ben. Herhalde dünyada yaptığım en güzel şey çocuk hekimi olmaktır. Beni en mutlu eden iş çocuk hekimi olmaktır. Hekim olmanın kendisi güzel ama çocuk hekimi olmanın tadına doyulmuyor çünkü tamamen masum yavrularla alakadar oluyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin hastalık yükü 2003 ile 2013 arasında yüzde 4 azaldı ve tamamen değişti"

Bakan Akdağ, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı'na değinerek, "Bazıları siyasete biraz yanlış bir gözle bakıyor. Aslında siyaset müthiş bir araç, doğru ve iyi yerde kullanırsanız onunla inanılmaz güzellikler yaparsınız. Bir hekimin bu açıdan da zevk duyması memnun ama biz hekim olarak hastalarla ilgileniriz, hastalarımız vardır, onların tedavisini yaparız, takip ederiz, sağlık sistemini de böyle düşünebilirsiniz, ben böyle yaklaştığımı hissediyorum son zamanlarda. Hastalıklı bir yapı var, o hastalıklı yapıyı ele alıyorsunuz, bir teşhis koyuyorsunuz sonra bu teşhise göre yeni politikalar geliştiriyorsunuz onları uygulayıp takibini yapıyorsunuz. İşte bütün bu takipler 2017'ye geldiğimizde sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu bize gösteriyor. Türkiye'nin hastalık yükü 2003 ile 2013 arasında yüzde 4 azaldı ve tamamen değişti. Bu çok enteresan bir veridir dünyanın çok az ülkesinde son 10-15 yılda hastalık yükünün azaldığına şahit oluyoruz. Türkiye'de hastalık yükü azaldı çünkü enfeksiyon hastalıklarıyla baş eder hale geldik çünkü anne bebek mortalitesi, mobilitesiyle, beslenmeyle ilgili profesyonel sorunlarla baş edebilir hale geldik. Buralardan dolayı hastalık yükümüz azaldı ama önümüzdeki yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hastalık yükü anlamında çok ağır risklerimiz var. Başta şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı büyük bir muvaffakiyet elde ettik ama maalesef çok da geriledik yeni bir hamle gerekiyor. İşte bunun için yeni bir döneme giriyoruz. Bir taraftan insanların sağlık okuryazarlığının arttırılması gerekiyor öbür taraftan sağlıklı yaşam biçimlerinin promosyonunun yapılması gerekiyor, aile hekimliğini yeniden dizayn ediyoruz, hastaneciliğe yeni gözlerle bakıyoruz, şükürler olsun dünya da bizden öğreniyor bunu çok rahat söyleyebilirim. İnşallah bu güzelliğimizle bu ikinci dönemi de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen katılımcılar birlikte fotoğraf çekildi.