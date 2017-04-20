Türkiye Milli Pediatri Derneği'nden Çocuk Sağlığı Gelişimine Katkı Ödülü

BU yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türkiye'de çocuk sağlığının gelişmesi ve pediatrinin ilerlemesine katkı sağlayanları ödüllendiriyor.



21 Nisan tarihinde düzenlenecek olan törende., 2017 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ödülleri sahiplerini bulacak. Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, "Derneğimiz, 3000'e yakın üyesi ve 27 şubesi ileTürkiye'de çocuk sağlığının gelişmesi ve pediatrinin ilerlemesi amacıyla kurulan bakanlıklar, üniversiteler, Uluslararası Pediatri Kurumu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Çocuk Merkezi ile iş birliği yapan bir kuruluştur. 60. yılımız şerefine bizimle aynı kutsal amaç için çalışanlarla bir araya gelmek, kendilerine katkılarından dolayı derneğimiz ve tüm çocuklar için teşekkür etmek istiyoruz. Bu vesileyle; günümüzde çocuk sağlığı alanında, özellikle son yıllarda artan çocuk obezitesi ve mülteci çocukların ruhsal tedavileri ile toplumda kaynaştırılması yönündeki çalışmalarımıza dikkat çekmek istiyoruz" dedi.



2017 çocuk sağlığı ve hastalıkları ödülleri şu isimlere verilecek.



"Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, ülkemizde ilk kez büyüme eğrilerini belirleyen, pediatrinin duayen ismi hocalarından Prof. Dr. Olcay Neyzi, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlardaki görevleri ile çocuk sağlığı konusunda büyük emekleri olan Prof. Dr. Münevver Bertan, Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi, Neanatolog, Dünya Sağlık Örgütü'nde uzun süre görev almış, Türkiye Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen ve Hacettepe Üniversetisi Emekli Öğretim Üyesi, Hematolog, çocuk hekimlerinin ve öğretim üyelerinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Şinasi Özsoylu."



- Ankara