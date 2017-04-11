Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Başkan Kutlu'ya Ziyaret

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Adıyaman'da düzenlenecek olan 'Fair Play Karikatür Sergisi' ile 'Fair Play Üniversiteler Kervanı Paneli'ne katılmak üzere Adıyaman'a, gelen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdoğan Arıpınar, Fair Play Komisyonunca hayata geçirilen proje ile fair play ruhunu ülkenin bütününe yaymayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Arıpınar'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



Ziyaret sonunda Başkan Arıpınar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kutlu'ya Fair Play Hizmet Madalyası ile Anı Şilti takdim etti. - ADIYAMAN