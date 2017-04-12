Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Toyota'yı Tercih Etti
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, bünyesine katacağı araçlar için tercihini Toyota Corolla'dan yana kullandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, bünyesine katacağı araçlar için tercihini Toyota Corolla'dan yana kullandı.
Toyota açıklamasına göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin hizmetine verilen Corolla'lar için Ataköy Olimpiyat Evi'nde tören düzenlendi.
Törende konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Operasyonlar Direktörü İsmail Ergun, Corolla'nın Türkiye ve dünyada önemli ölçüde tercih edilmesinde sağlamlık ve teknolojik özelliklerinin öne çıktığını belirterek, "Tüm dünyanın tercih ettiği Corolla'nın ülkemizde üretiliyor olması bizler için de ayrı bir gurur kaynağı. Türk sporu için en önemli konumlardan biri durumundaki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne Corolla ile hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de Toyota markasının yeni teknolojiler üretmekteki yerini bildiklerini, Corolla modeli ile Türk sporuna hizmet etmek ve insan odaklı bu yaklaşımın Toyota'nın felsefesine uygun düştüğünü kaydetti.
Corolla Türkiye'de 2016'daki filo hariç "perakende satışlarda" tüm binek otomobiller arasında birinci sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Perakende olarak 22 bin 841, filo olarak da 10 bin 383 adetlik satış rakamına ulaşan Corolla, toplamda 33 bin 224 adetle Toyota'nın Türkiye'deki satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.