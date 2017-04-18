Türkiye Manda Islah Merkezi Olacak"

ÖMER URAL - Dünya Manda Birliği Başkanı ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi" sayesinde Türkiye'nin manda ıslah merkezi haline geleceğini söyledi.



Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından başlatılan projenin 15 ilde uygulandığını belirtti.



Proje çerçevesinde olumlu sonuçlar alındığını ifade eden Soysal, "Projeye göre eğer bir ilde anaç manda sayısı 900 ve üzerinde ise o bölgede bir ıslah çalışması başlatılıyor. İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu anaç mandanın 900'un üzerinde olduğu yaklaşık 15 ilde bu proje uygulanıyor." dedi.



Proje kapsamında yetiştirilen malakların doğum ağırlıklarına göre değerlendirmeye alındığını dile getiren Soysal, şunları anlattı:



"Malakların içinde en hızlı büyüyenler damızlık olarak seçiliyor. Sonrasında bu mandalar iller arasında transfer ediliyor. Bu yollar izlenerek Türkiye'de manda sayısı çoğaltılmaya çalışılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan bu proje sayesinde Türkiye manda ırkının ıslah merkezi olacak. Ülkemizde manda yetiştiriciliğinin genel seyrine bakacak olursak, üreticinin manda niteliklerini bilmemesinden kaynaklanan bir gerileme söz konusuydu ancak son yıllarda bakanlığın aldığı manda ıslahı konusundaki tedbirler ve uyguladığı 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi' ile ülkemizde 80 bin olan manda sayısı 150 binlere ulaştı."



Prof. Dr. İhsan Soysal, dünyada farklı manda ırkları olduğunu, bunlardan elde edilen ürünlerin de türüne göre farklılık gösterdiğini ifade etti.



Mandaların türlerine göre et ve süt üretiminde verimlik gösterdiğinin altını çizen Soysal, şunları kaydetti:



"Mandaları ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi bataklık mandaları, Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinde yaşayan türlerdir. Bu mandalar iri yapılıdırlar. Süt üretiminden ziyade et özelliği ile öne çıkarlar. Bir de tarımsal ve hayvansal üretimde kullanılan mandalar vardır. Bunlar Hindistan ve Pakistan'da yaşarlar. Bu türdeki mandalarda süt verimi için beslenir. Ülkemiz de de bu türden mandalar bulunur."