Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik kalkınma ve sanayileşme alanında Madagaskar ile karşılıklı paylaşabileceğimiz birçok tecrübemiz bulunuyor. Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile son dönemde ekonomi alanında çok önemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir başarı hikayesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile Ivato Uluslararası Konferans Merkezi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.



Doğu Afrika'nın giriş kapısı, dünyanın 8. kıtası olarak da kabul edilen, eşsiz tabiat güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Madagaskar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bu güzel ülkeyi ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan ayrıca büyük bir onur duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin ve Türkiye-Madagastar İş Forumu'nun ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



Madagaskar'da bulunduğu süreçte kendisine ve heyetine gösterilen zerafet ve ilgi için Malgaş halkına teşekkür eden Erdoğan, kendisine takdim edilecek Devlet Nişanı için de şükranlarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Mevcut iş birliğimizin sağlam bir zemin üzerinde nasıl güçlendirebileceğini kendisiyle detaylı bir şekilde ele aldık. Bilhassa ekonomik ve ticari alandaki iş birliğimizi nasıl ilerletebileceğimize dair fikir teatisinde bulunduk. Bu istişarelerde şunu çok net olarak görüyoruz, Türkiyle ile Madagaskar arasında siyasetten ekonomiye, savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiden çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş iş birliği imkanları görüyoruz. Bugüne kadar bu potansiyelin hayata geçirilememiş olması her iki ülke açısından da büyük bir eksiklik. Demokrasi, istikrar ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerleyen Madagaskar'ın bu aşamadan sonra hedeflerinin doğrultusunda çok daha hızlı mesafe alacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Madagaskar'ın sıkıntılarının çoğunu geride bıraktığını görmenin verdiği memnuniyeti yaşadığını belirten Erdoğan, Madagaskar'ın aydınlık geleceğinden ümitli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin, müteşebbislerimizin, yatırımcılarımızın da desteği ve katkısıyla Malgaş halkının her alanda hak ettiği konuma kısa sürede geleceğine inanıyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina öncülüğünde Madagaskar'ın büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zengin kaynakları işletilerek, ülkenin 2020 yılında orta gelirli bir ülke konumuna gelme hedefini bizler de destekliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmesi, ülkelerimizde, ihracat için gerekli tesislerin kurulmasına, altyapının ve üstyapının geliştirilmesine bağlıdır. Ulusal Kalkınma Planı içinde yer alan projelerin sanayileşmeye ve ekonomik kalkınmaya da önemli katkısı olacaktır. Madagaskar'ın hem insan kaynağını hem de zengin doğal kaynaklarını doğru kullanarak hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Zengin bir turizm ülkesi olan Madagaskar'da yatırımlar desteklenirken şüphesiz doğal hazinelerin de korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Bölgesindeki istikrarsızlık sebebiyle son iki yılda sıkıntı yaşansa da Türkiye'nin turizm alanında dünyada 6. sıraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye olarak doğal kaynaklarımız sizinki kadar zengin olmasa da iyi eğitimli insan sermayemiz sayesinde önemli başarılara imza attık. Ekonomik kalkınma ve sanayileşme alanında Madagaskar ile karşılıklı paylaşabileceğimiz birçok tecrübemiz bulunuyor. Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile son dönemde ekonomi alanında çok önemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir başarı hikayesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.



"Tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız"



G20 üyesi olan Türkiye'nin 2015'te küresel kamu-özel iş birliği projelerinin yüzde 40'ını tek başına yaptığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Asya ve Avrupa'yı İstanbul Boğazı'nın altından, denizin altından birbirine bağlayan MARMARAY ve Avrasya Tüneli'ni, üçüncü Boğaz Köprüsü'nü, otoyolları, hızlı tren hatlarını bu şekilde devreye aldık. Yıllık 150 milyon kapasiteli dünyanın en büyük havalimanını yine aynı modelle inşa ediyor, inşallah 2018 yılında ilk etabını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bölgemizdeki birçok ülkeyle aynı model çerçevesinde ortak projeler geliştiriyor, verimli işbirlikleri yapıyor, tesis ediyoruz. Tecrübelerimizi siz dostlarımızla paylaşmaktan ancak memnuniyet duyarız, kıskançlık değil."



"Tek ağaçtan orman olmaz." Madagaskar sözünü Fransızca ifade eden Erdoğan, "Yani el birliği, güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılamaz. Bu sebeple hem ekonomik hem diplomatik gücümüzü dostlarımızla paylaşmaya özel önem veriyoruz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için de ekonomik iş birliğimizin kapsamını, ilişkilerimizin derinliğine ve dostluk ruhuna yaraşır seviyelere yükseltmek istiyoruz." dedi.



"Ticaret hacmimiz 12 milyon dolardan 64 milyon dolara çıktı"



Türkiye ile Madagaskar arasındaki mevcut ikili ilişkilerin, özellikle ticari alanda gerçek potansiyelini yansıtmadığını düşündüğünü söyleyen Erdoğan, iki ülkenin 2000'li yılların başında 12 milyon dolar olan ticaret hacminin 2013 yılında 5 kat artarak 64 milyon dolara ulaştığına dikkati çekti.



Türkiye ile Madagaskar arasında hiçbir ticari anlaşma olmamasına rağmen bu rakama ulaşılmasının sevindirici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ama aramızdaki potansiyelin büyüklüğü düşünüldüğünde burada gerçekten de çok küçük bir rakamdan söz ettiğimizi de biliyoruz. Ticari iş birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının imzalanmasıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz inşallah bundan sonra daha da gelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendirdikçe iki ülke halkları arasındaki diyaloğun da gelişeceğini vurgulayarak, "Bunun için ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha üst seviyelere taşınması konusunda iş adamlarımızın önünü birlikte açmalıyız." dedi.



