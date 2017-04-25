Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da Eğitim-öğretim Faaliyetlerine Başladı

PRIŞTINE(AA) - Türkiye Maarif Vakfı ile International American Academy of Kosovo (IAAK) arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.Protokolle Türkiye Maarif Vakfı Kosova eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı.



Protokolü Maarif Vakfı adına yönetim kurulu üyeleri Yunus Torpil ile Ahmet Türkben, IAAK adına ise Azemine Kukaj-Kajoshi imzaladı. Türkiye Maarif Vakfı'nın Kosova'daki ilk faaliyeti olan bu protokolle IAAK Kolejinin eğitim faaliyetlerini sürdürürken eş zamanlı olarak Türkiye Maarif Vakfı standartlarına kavuşması hedefleniyor.



Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güzelben, Türkiye Maarif Vakfı'nın, IAAK ile gerçekleştirdiği işbirliğinin kaliteli bir eğitim seviyesine dönüşeceği konusunda bu okulun öğretmenlerine, yönetim kadrosu ve velilerine güvendiklerini söyledi.



Maarif standartları ile okulun mevcut standartları karşılaştırılarak kurumun fiziki imkanları, yönetim ve organizasyonu ile eğitim-öğretim süreçlerinin Maarif standartlarına yükseltilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Güzelben, "Bu protokol çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfı Kosova'da eğitim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için buradaki öğretmenlerimiz ve yönetici kadromuzla birlikte gayret edeceğiz. Bu işbirliği her alanda hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem Kosova ve Balkanlar hem Türkiye ve bütün gönül coğrafyamız için bütün güzelliklerin başlangıcı olacaktır." dedi.



Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil de Maarif Vakfı'nın önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde Balkan ülkelerinin yarısında eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağının müjdesini verdi.



Torpil, "Buradan başlattığımız bu eğitim ve öğretim faaliyeti inşallah bütün Balkanları kucaklayacaktır. Bu teşebbüsümüzün başta Kosova için Kosova'nın geleceği için ve bütün Balkanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



IAAK koordinatörü Azemina Kukaj-Kaloshi de bugün imzalanan protokolün kendileri açısından tarihi ve özel olduğunu, daimi amaçlarının eğitim kalitesini yükseltmek konusunda çalışmalar yürüten böylesi kurumlarla işbirliği yapmak olduğunu belirtti.



Kaloshi, "Maarif kısa bir geçmişi olmasına rağmen profesyonel anlamda kendini kanıtlamış bir vakıf. Ayrıca bu vakfa güvenimiz Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde faaliyet göstermesinden kaynaklanıyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kalitesi bakımından uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir kurum." ifadesini kullandı.