Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Dörtlüsü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla'nın konuşması Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla'nın konuşması Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Toplantının açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.