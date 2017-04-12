Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Yeni Başkanı Ali Pandır Oldu

Kurulduğu günden bugüne kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi için çalışan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin ( TKYD) yeni başkanı Ali Pandır oldu.



TKYD'den yapılan açıklamaya göre kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla 2003 yılında kurulan ve 700'e yakın yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ile Türkiye'de kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili uygulamalara yön vermeyi hedefleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu, Yapı Kredi Plaza'da yapıldı. İki yılda bir gerçekleşen genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Pandır seçildi.



Pandır: "Hedefimiz halka açık olmayan şirketlerde de kurumsal yönetimi geliştirmek"



Ali Pandır, TKYD'nin önlerindeki dönemde ülke geneline yaygınlaştıracaklarını söyleyerek Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol üstlenen ancak halka açık olmayan çok sayıda sanayi kuruluşu olduğuna dikkat çekti. Pandır, şunları söyledi:



"TKYD olarak özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak bu konuda öncü olduğumuza inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ve bölgesel projeler ile etki alanımızı uluslararası düzeye taşıdık. Kuruluşlarımız için yol gösterici olmak ve rehberlik yapmak hedefi ile projelerimize her yıl yenilerini ekleyerek ülkemizde kurumsal yönetimin bir yönetim anlayışı olarak benimsenmesi ve bir iş yapma kültürü haline gelmesi için yürüttüğümüz faaliyetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizde ekonomimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan aile şirketlerimiz var. Bunların büyük çoğunluğu halka açık değil. Bu şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirilmek ve ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Profesyonel Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yetiştirmek ve uluslararası sertifikasyonlar konularında çalışarak Yönetim Kurulları'nın etkinliğini artırmak üzere iyi uygulamaları yaygınlaştırmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları nezdinde de kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması konularına ağırlık vermeyi planlıyoruz." - İstanbul