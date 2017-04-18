Türkiye Kupasında Yarı Final Programı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Kupasında Yarı Final Programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

26 Nisan Çarşamba:

20.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Perşembe:

20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor ( Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16 Mayıs Salı:

20.45 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Mayıs Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)


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