Türkiye Kupasında Yarı Final Programı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Maçların programı şöyle:
26 Nisan Çarşamba:
20.45 Medipol Başakşehir- Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Perşembe:
20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor ( Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16 Mayıs Salı:
20.45 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17 Mayıs Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
Kaynak: Sporvadisi.com
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