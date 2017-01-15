Türkiye Kupasında Hangi Maç Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları hafta içinde oynanacak. Sekiz grupta birbirinden zorlu 16 tane maçın hepsi ATV, ASPOR ve A2 ekranlarında olacak.
17 Ocak Salı
12.00 24Erzincanspor-Tuzlaspor ASPOR
12.00 Boluspor-Kayserispor A2
14.00 İnegölspor-Çaykur Rize ASPOR
16.00 Atiker Konya-Kızılcabölük ASPOR
17.45 Bursaspor-Akhisar Bld A2
19.45 Elazığspor-Galatasaray ATV
18 Ocak Çarşamba
12.00 AMED-Menemen Bld ASPOR
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniye ASPOR
14.00 Gümüşhane-Trabzonspor A2
16.00 Göztepe-Sivasspor ASPOR
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Bld ASPOR
20.00 G.Birliği-Fenerbahçe A2
19 Ocak Perşembe
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ASPOR
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor A2
18.00 Beşiktaş-Darıca G.Birliği A2
20.00 Medipol Başakşehir-Y.Amasya ASPOR
Kaynak: Sporvadisi.com