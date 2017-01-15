Türkiye Kupasında Hangi Maç Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları hafta içinde oynanacak. Sekiz grupta birbirinden zorlu 16 tane maçın hepsi ATV, ASPOR ve A2 ekranlarında olacak.



17 Ocak Salı







12.00 24Erzincanspor-Tuzlaspor ASPOR



12.00 Boluspor-Kayserispor A2



14.00 İnegölspor-Çaykur Rize ASPOR



16.00 Atiker Konya-Kızılcabölük ASPOR



17.45 Bursaspor-Akhisar Bld A2



19.45 Elazığspor-Galatasaray ATV



18 Ocak Çarşamba







12.00 AMED-Menemen Bld ASPOR



14.00 Aydınspor 1923-Ümraniye ASPOR



14.00 Gümüşhane-Trabzonspor A2



16.00 Göztepe-Sivasspor ASPOR



18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Bld ASPOR



20.00 G.Birliği-Fenerbahçe A2



19 Ocak Perşembe







13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ASPOR



16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor A2



18.00 Beşiktaş-Darıca G.Birliği A2



20.00 Medipol Başakşehir-Y.Amasya ASPOR