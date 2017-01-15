Türkiye Kupasında Hangi Maç Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Türkiye Kupasında Hangi Maç Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları hafta içinde oynanacak. Sekiz grupta birbirinden zorlu 16 tane maçın hepsi ATV, ASPOR ve A2 ekranlarında olacak.

17 Ocak Salı



12.00 24Erzincanspor-Tuzlaspor ASPOR

12.00 Boluspor-Kayserispor A2

14.00 İnegölspor-Çaykur Rize ASPOR

16.00 Atiker Konya-Kızılcabölük ASPOR

17.45 Bursaspor-Akhisar Bld A2

19.45 Elazığspor-Galatasaray ATV

18 Ocak Çarşamba



12.00 AMED-Menemen Bld ASPOR

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniye ASPOR

14.00 Gümüşhane-Trabzonspor A2

16.00 Göztepe-Sivasspor ASPOR

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Bld ASPOR

20.00 G.Birliği-Fenerbahçe A2

19 Ocak Perşembe



13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor ASPOR

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor A2

18.00 Beşiktaş-Darıca G.Birliği A2

20.00 Medipol Başakşehir-Y.Amasya ASPOR



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