Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Kızılcabölükspor'u 5-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Kızılcabölükspor ile karşılaştı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip, 5-0'lık skorla kazandı.

YERLİLER COŞTU

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mustafa, 30. dakikada Güray, 35. dakikada Abdulkadir ve 61. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi.

MAÇIN YILDIZI YUSUF YAZICI

Trabzonspor'un 17 yaşındak gelecek umudu Yusuf Yazıcı, attığı 2 golün yanında 3 golün de asistini yaparak yıldızlaştı.<br><br> Bu skorun ardından Trabzonspor gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Kızılcabölükspor ise puansız kaldı.

Grubun 4. haftasında Kızılcabölükspor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.