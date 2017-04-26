Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı

Başakşehir - Fenerbahçe maçı gol yağmuruna sahne oldu. Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

CENGİZ ŞAHA KALKTI

Başakşehir 7. ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in attığı gollerle bir anda öne geçerken, Fenerbahçe'nin beraberlik sayılarını 12. dakikada Ozan Tufan ile 61. dakikada Robin van Persie kaydetti.

Mücadelenin rövanşı, 17 Mayıs günü Kadıköy'de oynanacak.

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