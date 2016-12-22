Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Menemenspor'u 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 1-0 kazandı.
FERNANDAO SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 22. dakikada Brezilyalı golcü Jose Fernandao, penaltıdan attı.
3 PUANLA TANIŞTI
Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 3. maçında ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. Menemen Belediyespor ise 3. maçında 2. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
SIRA KADIKÖY'DE
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. maç haftasında iki takım, bu kez Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler.