Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Menemenspor'u 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle grupta ilk kez 3 puanla tanıştı.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Menemenspor'u 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 1-0 kazandı.

FERNANDAO SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 22. dakikada Brezilyalı golcü Jose Fernandao, penaltıdan attı.

3 PUANLA TANIŞTI

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 3. maçında ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. Menemen Belediyespor ise 3. maçında 2. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

SIRA KADIKÖY'DE

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. maç haftasında iki takım, bu kez Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler.

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