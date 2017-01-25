Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Amedspor'u 3-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe ile Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

PERSİE YILDIZLAŞTI

Daha önce son 16 turunda Beşiktaş ile oynaması kesinleşen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Salih Uçan 36 ve 44. dakikalarda Robin van Persie'den geldi. RVP, ikinci golünün penaltıdan panenka vuruşuyla kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe Gençlerbirliği'nin ardından 11 puanla grupta 2.'liğini tayin ederken, Amed Sportif, 2 puanla son sırada kaldı.

RAKİP BEŞİKTAŞ

Tek maç sistemiyle oynanacak son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da karşılaşacak