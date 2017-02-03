Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde Seyirci Sayısı

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı taraftarların maçın biletlerini büyük ölçüde bitirdiği ifade edildi.



Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kaç seyirci olacak?



Fanatik'te yer alan habere göre; 130 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dev karşılaşmanın biletlerinin büyük ölçüde satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar yaklaşık 10 bin biletin tamamının tükenmesi bekleniyor.



Tek maç üzerinden oynanacak olması sebebiyle erken final özelliği taşıyan karşılaşmada 30 bin kombineli taraftar da tribünde olacak. Zorlu karşılaşmada yaklaşık 2 bin kişilik deplasman tribünü dışında 40 bin Beşiktaşlı futbolsever, takımlarını desteklemek için Vodafone Arena tribünlerini dolduracak.



Beşiktaş - Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçının biletleri ne zaman satışa çıktı?



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletlerin ne zaman satışa sunulacağı da açıklandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Karşılaşmanın biletleri yarın (Çarşamba) saat 14.00 itibariyle satışa sunulacaktır.



Bilet Satış Kanalları



Fenerbahçe karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.



Kombine Sahiplerine Para Puan Avantajı



Vodafone Arena'dan kombinesi olup maça gidemeyecek taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombine koltuklarını kulübümüze devredebilecektir. Devri yapılan koltuğun ilgili karşılaşma için satılmasının ardından, kombine sahibi taraftarlarımızın‪ www.passo.com.tr hesaplarına bilet ücretinin %60'ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlayacaktır.



Kombine koltuğun maçlık olarak devrinin gerçekleşmesi için BJK tarafından satışa sunulan koltukların tükenmesi gerekmektedir.



Tek Maçlık Geçiş Kartı Teslimatı



Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlarımız, Fenerbahçe karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.



Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü ‪10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



Engelli Tribün Bilet Talepleri



Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.



Engelli tribün bileti, Vodafone Arena engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 1 Şubat 14.00 – 2 Şubat 16.00 tarihleri arasında yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır. Stadyum girişinde taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.



Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.



Bilet Fiyatları



Kategori 1 : 375TL



Kategori 2 : 350TL



Kategori 3 : 325TL



Kategori 4 : 300TL



Kategori 5 : 260TL



Kategori 6 : 220TL



Kategori 7 : 140TL



Kategori 8 : 130TL



VIP : 800TL



1903 A-E BLOK : 800TL



1903 B - D BLOK : 850TL



1903 C BLOK : 900TL



0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir."



Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.