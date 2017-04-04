Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Akhisar'ı Eleyerek Yarı Finale Çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1-1'in rövanşında Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir maçtan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

SAHNEYİ ADEBAYOR AÇTI

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir, yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devreye iki değişiklikle başlayan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk, Vaz Te ile Soner'i oyuna sokarak gol aradı.

ADEBAYOR SAKATLANDI

Karşılaşmadaki tek golü atan Adebayor maçın 72. dakikasında Akhisar kalesinde gol ararken şut çektiği sırada ayağının zemine takılması sonrasında sakatlanarak sedyeyle kenara geldi.

AKHİSAR SON DAKİKADA YIKILDI

Son dakikalarda Medipol Başakşehir kalesinde baskısını arttıran Akhisar Belediyespor'un 90+3. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Maçın 90+6. dakikasında kontrataktan bir pozisyon bulan Başakşehir'de Mehmet Batdal skoru tayin eden golü kaydetti.

Mehmet'in golüyle Medipol Başakşehir deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.