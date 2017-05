Türkiye "Köy Orkestrasına" Sahip Çıktı

YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan ve Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edilen 40 kişilik orkestraya tüm Türkiye sahip çıktı.



İlçeye bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmirli Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun hayırseverlerden temin ettiği enstrümanlarla kurduğu orkestra, Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edildi.



Orkestraki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle festivale katılamayacaklarının gündeme gelmesinin ardından tüm Türkiye'den öğrencilere destek mesajları geldi.



Müzik Öğretmeni Tanrıkulu ile irtibata geçen birçok hayırsever vatandaş, siyasetçi, dernek, sanatçı ve belediye başkanı, öğrencilerin festivale katılması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını iletti.



Varto Belediyesi tüm masrafları üstlendi



Türkiye'nin her yerinden destek mesajlarının gönderildiği orkestraya, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin de sahip çıktı.



Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkestranın mali sıkıntılarının gündeme gelmesinin ardından birçok kesimin yardım etmek istediğini, kendilerinin "Bu yardım bizim hakkımız" diyerek, orkestranın tüm masraflarını üstlenmeye karar verdiklerini söyledi.



Çetin, "Başarılı hocamızın ve öğrencilerinin çok güzel bir çalışmaları olmuş. Neredeyse profesyonel koroya dönüşmüşler. Varto Belediyesi olarak 40 öğrencimizi Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne oradan da Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Belediye olarak öğrencilerimizin tüm masraflarını üstleniyoruz. Ayrıca orkestrayı Varto Belediyesi bünyesine alacağız." dedi.



"Telefonlarım hiç susmadı"



Müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu da orkestrayla ilgili haberlerin ardından Türkiye'nin her yerinden tebrik telefonları aldığını söyledi.



Telefonlarının hiç susmadığını, hayırsever vatandaşların, derneklerin, siyasetçilerin, iş adamlarının, belediye başkanlarının kendisini arayarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediklerini anlatan Tanrıkulu, "Artık telefonlara yetişemiyorum. Gazete ve televizyon programlarından da arayanlar oldu. Bu ilgiden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir ilgi beklemiyordum, çok duygulandım." dedi.



Öğrencilerine verilen destekle, bu ülkede duyarlı insanların çoğunlukta olduğunu bir kez daha gördüğünü dile getiren Tanrıkulu, doğunun ücra bir köşesinde okuyan öğrencilere bütün ülkenin sahip çıktığını ifade etti.



Tanrıkulu, destek sayesinde öğrencilerin hayatlarında ilk kez kent dışına çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim daha İstanbul'a gideceğimiz kesin değilken bile çocuklar çantalarını, diş fırçalarını hazırlamışlardı. Ben gidemezsek diye çok üzülüyordum. Sesimizi duyan Varto Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin, öğrencilerimize yardım elini uzatarak, 'Bu yardım bizim hakkımızdır.' dedi ve tüm masrafları üstlenerek bizi festivale göndereceğini iletti. Bize ulaşarak yardım etmek istediğini söyleyen herkese öğrencilerim adına teşekkür ediyorum."