Türkiye, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Modern Hastane Kuruyor

- Bişkek'teki hastane inşaatı Bina inşatından detay TİKA Bişkek Koordinatörü Evren Rutbil'in açıklaması BİŞKEK - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 52 yataklı modern bir hastane kuruyor.

Türkiye, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Modern Hastane Kuruyor

- Bişkek'teki hastane inşaatı
Bina inşatından detay
TİKA Bişkek Koordinatörü Evren Rutbil'in açıklaması BİŞKEK - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 52 yataklı modern bir hastane kuruyor.

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