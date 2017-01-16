Türkiye, Kıbrıs Müzakerelerinin Uzamasına Karşı





Kıbrıs müzakerelerinde "mülkiyet" konusu taraflar arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde yer alıyor.



Geçtiğimiz Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde garantör devletlerin katılımıyla düzenlenen Kıbrıs konferansında Rum ve Türk tarafı haritalarını sundu.



Ancak haritalarla birlikte iade edilecek bölgeler konusundaki anlaşmazlık daha belirgin bir hal aldı. Rum tarafının Güzelyurt'un tamamının iadesini nihai anlaşma için şart koştuğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıslı Rumlar'ın "beklentilerinin farklı" olduğunu ifade etti.



Gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise tavırlarının müzakere sürecinin uzamamasından yana olduğunu vurguladı.



"Mülkiyet", "Yönetim – Güç Paylaşımı", Güvenlik" ve "Avrupa Birliği" konularının teknik boyutları 18 Ocak'ta yeniden masaya yatırılacak.



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Tags: Kıbrıs Birleşmiş Milletler uzamasına Türkiye karşı müzakerelerinin Müzakere Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 16 januari 2017