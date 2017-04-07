Türkiye Kendi Güvenliğini Sağlayacak İmkanlara Sahiptir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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