Türkiye, "Kazan Kazan" İçin Afrika Yolunda

RAUF MALTAŞ - Türkiye, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde bazı bakanlıkların da desteğiyle Afrika'da savunma sanayisi ağırlıklı çok yönlü fuar açmaya hazırlanıyor.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Savunma, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Dışişleri ile Ekonomi bakanlıklarının desteğiyle Afrika'da fuar açacaklarını bildirdi.



Fuara çok sayıda firma ve kurumun katılacağını aktaran Olpak, yılın ikinci yarısında açmayı planladıkları savunma sanayisi ağırlıklı, inşaat ve makine sektörünü de kapsayan çok yönlü fuar için hazırlık yaptıklarını söyledi.



Dünyada ülkeler arasında rekabetçi ve bilgi tabanlı ekonomiye sahip olma yönünde ciddi bir çekişme bulunduğunu ifade eden Olpak, Türkiye'nin de gelişen ve değişen düzene ayak uydurduğunu vurguladı.



Olpak, Türkiye'nin ileri ve stratejik sektörlerde ürün geliştirebilen ve bu ürünlerle dünyayla rekabet edebilir hale geldiğine dikkati çekti.



Yüksek teknolojik argümanların önemli sektörü olan savunma sanayisinin özellikle son 15 yılda Türkiye'de hızla geliştiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:



"Bugün pazarlanabilen ürünlerimiz; ATAK Helikopteri, Altay Tankı, KİRPİ, MİLGEM, TR-Jet ve MPT gibi birçok ürün Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı özetlemektedir. Yine aynı şekilde havacılık sektöründe Türkiye başta THY'nin öncülüğünde birçok uçak parçasını kendi ekosistemiyle üretebilir hale gelmiştir. Havacılık sektörümüz de kendi ekosistemini genişleterek büyümekte ve dünyaya açılmaktadır."



"Afrika'da potansiyel sonsuz"



Nail Olpak, MÜSİAD'ın düzenlediği uluslararası fuarlarla ciddi bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, söz konusu tecrübeyi artık farklı coğrafyalarda da kullanabilmek için harekete geçtiklerini söyledi.



Afrika'nın çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Olpak, Türkiye'nin ticari ilişkilerinin yanı sıra Afrika ile kültürel bağlarının da bulunduğunu dile getirdi.



Afrika'da 55 ülkenin bulunduğunu hatırlatan Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Afrika'ya sahra üstü ve sahra altı diye bakılıyor. Hem yer altı hem yer üstü zenginlikleri bakımından dünyanın en önemli kıtalarından birisidir. Potansiyel sonsuz. Bizim açımızdan önemli olan; Afrikalılar bizi değerlendirirken 'Siz hem almaya hem vermeye geliyorsunuz.' diyor. 'Kazan kazan' dediğimiz sisteme sıcak yaklaşıyorlar. Sonuçlarını beraber göreceğiz. Başkaları Afrika'ya sadece almak için, sadece kendisi kazanmak için gidiyor. Biz kazanmak için gidiyoruz ve aynı zamanda Afrika'ya da kazandırmak için gidiyoruz. Fuarı açmamızın temel sebebi budur."