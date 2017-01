Türkiye-Katar 2. Kobi'ler Konferansı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar 2. KOBİ'ler konferansında, "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Sizde para var, bizde girişimcilik ruhu var. Gelin bu iki ruhu birleştirelim. Somut projelerle bunları bir araya getirelim" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar 2. KOBİ'ler Konferansında yaptığı konuşmasında, Katarlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın özel selamlarını getirdiğini belirterek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de heyetle birlikte olacağını ancak parlamentoda Anayasa görüşmeleri olduğu için katılamadığını ifade etti.



Bu önemli etkinliği himayesine aldığı için Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır El Tani'ye şükranlarını sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Dün akşam havaalanına indiğimiz andan itibaren bizi büyük bir misafirperverlikle karşılayan, bizi kendi evimizde hissettiren Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı değerli dostum Şeyh Halifa Bin Jassim El Tani'ye ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalışıyoruz.İslam Odasında, Körfez Odalar Birliğinde, Türk-Arap Odasında ve ICC'de bölgemizin çıkarı için birlikte hareket ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri arttıracak bu önemli etkinliği de birlikte gerçekleştiriyoruz. Ortak çalışmalarımızı daha ileri boyutlara taşımaya da kararlıyız" diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, İşbirliği Anlaşması imzalayacaklarını da ifade ederek, "Atacağımız bu adımın ilişkilerimizi daha arttıracağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Bu Konferans kapsamında 7 ana sektörde ikili iş görüşmeleri olacak"



Türkiye ve Katar'dan, her biri kendi sektörünün yıldızı olan 400 iş insanının bir araya geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Şunu açıkça görüyoruz ki iş dünyalarımız birbiri ile daha fazla iş yapmak istiyor. Bu Konferans kapsamında 7 ana sektörde ikili iş görüşmeleri olacak. İnşallah bu buluşma ile geleceğe dönük kazançlı ortaklıklar kurulacak. Ben sizlere, bu salonu dolduran bütün iş dünyası temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum, Hayırlı kazançlar diliyorum. Programda sektörel oturumlar da düzenliyoruz.P anelleri takip etmenizi talep ediyorum. Zira ülkelerimizin sektörlerde iş yapma biçimlerini öğrenmek açısından önemli olacak. Oturumlarda konuşma yapacak olan, kendi alanında uzmanlığıyla öne çıkmış, çok değerli konuşmacılara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Darbe teşebbüsüne karşı milletimize ilk destek Katarlı dostlarımızdan geldi"



15 Temmuz'da Türkiye'nin önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Sapkın inançlı FETÖ terör örgütü hain bir darbe girişimine kalkıştı. Cevabını da milletimizden aldı. Allah'a şükür milletimizin feraseti ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti liderlerimizin, parlamentomuzun, sivil toplumun güçlü duruşu ile bu belayı def ettik. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum; darbe teşebbüsüne karşı milletimize ilk destek Katarlı dostlarımızdan geldi. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani, Cumhurbaşkanımızı destek için arayan ilk lider oldu. Daha sonraki süreçte Katar Emiri başta olmak üzere, hem Katar Başbakanı hem diğer Katarlı yetkililer ülkemizi ziyaret ettiler. FETÖ ile mücadelede en büyük desteği verdiler. Bizim bir atasözümün dediği gibi: "Dost kara günde belli olur." Biz bunu unutmayız. Biz zor günümüzde yanımızda olanları asla unutmayız. Bu kardeşliğinizden dolayı, başta Katar Emiri olmak üzere bütün Katarlı dostlarımıza Türk iş dünyası adına yürekten teşekkür ediyorum."



"15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı"



"Bizim Katar'a bakışımız çok farklı" diyen Hisarcıklıoğlu, "Aradaki mesafenin hiç önemi yok. Biz Katar'la iç içeyiz, yan yanayız.Bizim bakışımızı aslında en güzel şu anlatıyor. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Mü'minler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu mustarip olduğunda diğer kısımları da uykusunu kaybedip ateşlenir." İşte Türkiye ile Katar'ın kardeşliği, bu hadisi şerifin gerçek anlamda yaşayan örneğidir. Bu anlayış sayesinde Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, dünyada eşi görülmemiş bir noktaya geldi.Ç ünkü biz sadece ortak çıkarla hareket etmiyoruz. Tarihimizdeki büyük muhabbeti ve kardeşlik hukukunu yeniden tesis ediyoruz. Bu anlayış ekonomik rakamlara da olumlu yansıyor. Bakın bundan 15 yıl önce, Katar'dan Türkiye'ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi. Evet yanlış duymadınız. Bir yılda sadece 600 Katarlı kardeşimiz Türkiye'yi ziyaret ediyordu. Şimdi bu rakam kaça çıktı. Yılda tam 36 bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar'da adı geçmezken, bugün itibari ile firmalarımız Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler. İşadamlarımız burada önemli yatırımlar da yapmaya başladılar. İşte kısmetse bugün bir Türk Hastanemizin açılışını yapacağız. Bunlar aslında müthiş rakamlar, çok önemli gelişmeler. Ama emin olun şu anda işin daha başındayız. Asıl büyük işleri, büyük işbirliğini bundan sonra yapacağız. Son dönemde Katar'ın ülkemize yaptığı büyük yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarına sunduğu fırsatları memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi bunun çok daha ötesinde işler yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"Gelin güçlerimizi birleştirelim"



Katar'ın '2030 Ulusal Vizyonu'nu yakından takip ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Katar çok doğru bir adım atıyor. Enerjiye bağlı ekonomi olmaktan çıkıp; imalat sanayinde, turizmde ve diğer sektörlerde öne çıkmak istiyor. Biz Türkiye olarak yakın geçmişte benzer bir dönüşümü yaşadık. Bakın bundan 30 yıl önce Türkiye yılda 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesiydi. Bu küçük ihracatımızın tamamı tarım ürünüydü. Bugün yılda 150 milyar ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 92'si sanayi malı. İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi haline geldik.Ürettiğimiz malların büyük kısmını dünyanın en rekabetçi ülkelerine Avrupa ve Amerika pazarına satıyoruz. Bundan 30 yıl önce turizmde adımız geçmezdi. Şimdi dünyada en fazla turist ağırlayan 6. destinasyon haline geldik. Pek çok sektörde başarı hikayeleri yazdık. Yani özetle Türkiye'yi özel sektör eliyle büyüyen, girişimci bir ülke haline getirdik.'made in Turkey' markasını bütün dünyaya kabul ettirdik. Şimdi diyoruz ki gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. Sizde para var, bizde girişimcilik ruhu var. Gelin bu iki ruhu birleştirelim. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Önümüzü sonuna kadar açın; sanayi bölgesi tecrübemizle gelelim, üretim tecrübemizle gelelim ve birlikte 'made in Katar' markasını da, 'Türkiye-Katar ortaklığını' da bütün dünyaya kabul ettirelim" değerlendirmesinde bulundu.



"Daha fazla ticaret yapacağız ki firmalarımız, işadamlarımız birbirlerini daha yakından tanıyacak"



Bu ortaklıkların önünü açacak en önemli unsurun ticaret olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Zira daha fazla ticaret yapacağız ki firmalarımız, işadamlarımız birbirlerini daha yakından tanıyacak. Özel sektör eliyle zenginleşme de ancak böyle başlayabilir. Ne yazık ki İslam ülkeleri olarak burada sınıfta kalıyoruz. Bakın Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş: İslam ülkeleri olarak dünya petrolünün yüzde 69'una, doğalgazın yüzde 57'sine sahibiz. 1,5 milyar nüfusumuz var. Yani dünya nüfusunun dörtte birine sahibiz. Dünya ticaret yollarının da tam üzerindeyiz. Peki bütün bu nimetlere rağmen durumumuz ne? Bütün bu imkanlara rağmen, dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 10. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 25'ine, Çin ise yüzde 15'ine sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi dünyanın en fakir 48 ülkesinin 21'i maalesef İslam ülkeleri. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını hepimize sorar. Avrupa kıtası, tarihte 2 büyük dünya savaşını çıkarmış bir coğrafya. En son 70 yıl önce birbirlerinin ülkelerini yerle bir ettiler. Yok ettiler. Ama bugün dünyanın en müreffeh ve huzurlu coğrafyası haline geldiler. Bunu nasıl yaptılar? Tek bir şey yaptılar; Ticaretin gücünü keşfettiler. Her zaman söylüyorum: 'Huzur-Ticaret-Zenginlik'. Ticaret olunca huzur geldi, zenginlik geldi. Dün birbirlerine günahını vermeyen Avrupa ülkeleri bugün dış ticaretinin tam yüzde 70'ini birbiri ile yapar hale geldi. Peki İslam ülkeleri olarak biz ticaretimizin ne kadarını birbirimizle yapıyoruz. Sadece yüzde 19. Kültürümüzde çok güzel bir söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.' Yani Allah bereketi Müslümana vermiyor. Bir araya gelene veriyor.R ahmet ve bereket istiyorsak bir araya gelmek zorundayız."



"Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesi. Biz yıllardır bunu bekliyoruz"



Çok önemli iki konu olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bunlardan birincisi; Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesi. Biz yıllardır bunu bekliyoruz. Bu adım atılırsa, Türkiye ile Katar arasındaki ticareti güçlendirecek en önemli işlerden biri yapılmış olacak. Ticaretimiz sınıf atlayacak. Türkiye olarak biz bu işi hemen bitirmek istiyoruz. Körfez ülkelerinden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. İkincisi de; İslam ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC'i hayata geçirmemiz lazım. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez Ülkeleri, taviz listelerini güncellerse, anlaşma yürürlüğe girecek.B urada da Katarlı dostlarımızın öncülük yapmasını bekliyoruz. Biz yolumuzun açık olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz kararlıyız. Bir Arap Atasözü'nün dediği gibi: 'Kararlılık her şeyin anahtarıdır'" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TOBB ile Katar arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı. - DOHA