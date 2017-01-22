Türkiye karasularında son bir haftada 59 düzensiz göçmen yakalandı
SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada, Bodrum'daki Görecek Adası güneyinde gerçekleşen 1 düzensiz göç olayında 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 28 Sahil Güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK timi ve 7 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 904 saat seyir yapıldı. 9 helikopter ve 5 uçak sortisi ile toplam 36 saat uçuş gerçekleştirilirken, 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 401 saat görev gerçekleştirildi.
Çeşme bölgesinde 1 olayda ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen grubunun, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi sonucunda 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye Karasularında Son Bir Haftada 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Türkiye karasularında son bir haftada 59 düzensiz göçmen yakalandıSAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada, Bodrum'daki Görecek Adası güneyinde gerçekleşen 1 düzensiz göç olayında 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkiye karasularında son bir haftada 59 düzensiz göçmen yakalandı