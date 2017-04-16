Türkiye Kararını Verdi
Türkiye kararını verdi.
Türkiye kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği paketi, milletten onayı aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 51.3'ü yeni sisteme 'evet' dedi. Sonuçların netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. 3 lideri de tebrik eden Erdoğan, iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu kaydetti.
(İHA)