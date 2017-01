Türkiye Kamu Sen Kilis Temsilcisi Osman Boybeyi Açıklaması

Türkiye Kamu Sen Kilis temsilcisi Osman Boybeyi, Türkiye'nin çok büyük sorunlarla uğraştığı bir dönem yaşandığını söyledi.



Türkiye Kamu Sen Kilis İl Temsilcisi ve ve Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin yaptığı katliamlar, FETÖ yapılanmasının giriştiği darbe girişimi, işsizlik, ekonomik çalkantılar ve daha birçok problemi ile Türkiye sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Allah Yüce Türk Milletinin ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu sorunların yanında son günlerin en önemli gündemi ülkemizde ki Anayasa Değişikliği konusudur. TBMM'de şu anda görüşülen Anayasa değişikliği süreci bir süre sonra bitecek ve Yüce Meclisin alacağı karar uygulamaya geçecektir. Yüce Meclisten çıkacak kararın milletimizin ve devletimizin hayrına olmasını diliyoruz. Bizler Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen olarak her konuda ve alanda adalet istiyoruz. Hangi sistemle yönetilirsek yönetilelim, sistemin özü adalet olsun. Her konuda ve alanda liyakat esas alınsın, mazlum insanlar zulme uğramasın, haksızlıklar yaşanmasın. Türk toplumunun her kesiminin kucaklandığı günler yaşamak istiyoruz. İnsanca bir yaşam ve her alanda huzur ile güvenin tesis edilmesini, milletimizin mutlu edilmesini arzuluyoruz. Bize adalet lazım diyoruz. Çünkü adaletin hakim olduğu toplumlarda birlik beraberlik, huzur ve mutluluk olur. Adaletin, birlik beraberliğin, huzur ve mutluluğun olduğu toplumlar ise ilelebet yaşarlar. Bu sebeple diyoruz ki, nasıl bir sistem olursa olsun, özü adalet olsun" dedi. - KİLİS