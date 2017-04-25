Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Ülkede elde edilen gelir vergisinin yarısından fazlası ücretlilerden tahsil edilirken, ücretlerin milli gelir içindeki payı yüzde 7-8'ler civarında kalıyorsa burada adaletten söz etmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.



Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin TÜİK'in resmi enflasyon ve büyüme verilerini kullanarak yaptığı araştırmayla, 2002 yılı temel alınarak ekonomik büyüme rakamları, enflasyon oranları ve memur maaşlarının karşılaştırıldığını belirtti.



Araştırmada, memur maaşlarının 2002'den beri ekonomideki büyüme ve enflasyonla orantılı olarak artmadığı sonucuna ulaşıldığını bildiren İsmail Koncuk, araştırmada ortalama memur maaşının olması gerekenden yüzde 40, en düşük memur maaşının ise yüzde 25 daha düşük kaldığına dikkati çekti.



Araştırmanın son derece çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardığını da ifade eden Koncuk, şunları kaydetti:



"Gerek iktidar kanadı, gerekse 2009 yılından beri toplu sözleşme yetkisini elinde bulunduran konfederasyonun algı oyunları neticesinde kamuoyunda memur ve emekli maaşlarının sürekli yükseldiği gibi bir kanaat oluştu. Ancak memur maaşlarına yapılan artışlar, enflasyonu bile karşılamaktan uzak kalıyor. Diğer taraftan ise ülke ekonomisi büyüyor. Buna karşılık 2014 yılında enflasyon farkı dahi verilmeyen, 2015 yılındaki enflasyon farkı alacağından 1,8 puanı çalınan, bu yıl yüzde 3 zam almasına rağmen ilk 3 aylık dönemde yüzde 4,34'lük enflasyonla karşı karşıya kalan bir memur ve emekli gerçeği var.



Ülkede elde edilen gelir vergisinin yarısından fazlası ücretlilerden tahsil edilirken, ücretlerin milli gelir içindeki payı yüzde 7-8'ler civarında kalıyorsa burada adaletten söz etmek mümkün değildir. Adaletin sağlanması için ücretlilerin pastasının büyütülmesi gerekmektedir. Dar ve sabit gelirlilerinin pastadan aldıkları payın büyütülmesi bir taraftan gelir dağılımındaki adaletsizlikleri giderecek, diğer taraftan da yoksulluk oranlarını düşürecek bir sonuç doğuracaktır."