Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Türkiye'nin bir Suriye, bir Irak olmasına millet olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak inşallah geleceğe daha güvenle yürüyeceğiz." dedi.



Koncuk, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen "Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Haklarının Savunulmasında Sendikaların Etkinliği" konulu konferansa katıldı.



Koncuk burada yaptığı konuşmada "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, insanı temel almayan hiçbir değerlendirmenin kimseyi doğruya götürmeyeceğini söyledi. Bunun devleti yönetenler tarafından da temel alınması gerektiğini dile getiren Koncuk, insanı temel almadan, kıymet vermeden devletin de varlığını sürdüremeyeceğini anlattı.



Türkiye'de sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğine bir türlü karar verilemediğini söyleyen Koncuk, dünyada ise sendikacılığın tarifinin belli olduğunu ve nasıl yapıldığının açık olduğunu dile getirdi.



Belediye Başkanı Günaydın'a ziyaret



İsmail Koncuk, daha sonra Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti.



Koncuk burada yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, gerek Suriye'de gerekse de kalleşçe yapılan saldırılarda şehitler verdiklerini söyledi.



Allah'tan Türkiye'yi ve Türk milletini korumasını dileyen Koncuk, "Türkiye Kamu-Sen olarak,her zaman vurguladığımız milli birlik ve beraberliğin önemini bugünlerde daha fazla vurgulamaya ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'nin bir Suriye, bir Irak olmasına millet olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak inşallah geleceğe daha güvenle yürüyeceğiz." dedi.



Koncuk, bu konuda hükümete önemli görevler düştüğünü dile getirerek, "Türkiye Kamu-Sen milli özelliği benimsemiş insanların oluşturduğu bir konfederasyon. Terörle mücadele, milli birlik ve beraberliği sağlamak da öncelikle vatansever insanlara sahip çıkmaktan geçer. Siz eğer terörle mücadele etme ve milli birlik ve beraberliği sağlama iddiasındaysanız bunu ancak Türkiye'yi seven, Türk milletini seven, milli düşünme kabiliyeti üst seviyede olan insanlarla başarabilirsiniz." diye konuştu.



"Yenikapı ruhu her alanda yaşanmalı"



Terörle mücadelenin sadece teröristle çatışarak yapılacak bir şey olmadığını, aynı zamanda kamusal alanda da Türkiye sevdalısı olanlara istihdam olanağı açmakla, bunları karar alma mekanizmalarının başına geçirerek sağlanacağını belirten Koncuk, şöyle konuştu:



"Maalesef ülkemizin bir bölümünde sendika görünümlü, esasen sendikacılıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir yapı, maalesef bölücü bir çok insanı da içine alarak kamu kurumlarını istila etmişler. Bölücü zihniyet taşıyan insanlarla nasıl terörle mücadele edilecek. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığında yaşananları görüyoruz. Güneydoğu'da PKK ile dirsek temasında olan birçok kişi, halen yönetim kademelerinde. Artık hükümetin burada ayağını yere basması ve milli özelliği tebarüz etmiş Türkiye Kamu-Sen mensuplarını karar alma mekanizmalarının başına getirmesi gerekir. 15 Temmuz sürecinden bu yana Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle Yenikapı ruhunun her alanda yaşanması gerektiğini ifade ediyoruz. Buna samimiyetle ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu kuru bir söz olarak kalmamalı. Doğruyu alkışlar ve baş tacı ederiz. Çünkü biz Türk milletini seviyoruz. Yanlış olduğunda da buna yanlış deme cesaretine Allah'a şükür hepimiz sahibiz."



Koncuk, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kamudaki görevden almalar ve ihraçların çok iyi yapılacak incelemenin ardından verilmesi gerektiğini, kamu alımlarında mülakat getirilmesinin de olumsuzluklara neden olacağını sözlerine ekledi.