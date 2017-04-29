Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs'ı Eskişehir'de Kutlayacak
Türkiye Kamu Sen’in bu yıl Eskişehir’de gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına, Genel Başkan İsmail Koncuk ve 25 ilden gelecek üyeler de katılacak.
Türkiye Kamu Sen'in bu yıl Eskişehir'de gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamalarına, Genel Başkan İsmail Koncuk ve 25 ilden gelecek üyeler de katılacak.
Kutlamalarla ilgili sendik yöneticileri ile birlikte açıklama yapan Türkiye Kamu Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, 1 Mayısı geniş katılımla kutlayacaklarını ifade etti. Urfalı, yaptığı açıklamada 1 Mayısı adına yakışır şekilde kutlanması gerektiğinin altını çizerek "Yıllardır Taksim tartışmaları gölgesinde kalan 1 Mayıs'ta çalışma hayatının problemleri bir kenarda kalmıştır. Emek, dayanışma, alın teri, hak ve daha pek çok konunun konuşulamadığı, bunların yerine Taksim polemikleri, biber gazları ve Toma'ların tazyikli sularının gündemde olduğu bir anlayışı hiçbir zaman doğru bulmadık. Bu anlayış üzerinden nemalananlara karşı daima sağlam ve tutarlı bir duruş sergiledik. Her kesimin 1 Mayıs hassasiyetine saygı duymakla beraber, bu önemli günün farklı hırs ve tezgahlara kurban edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Ancak biz 1 Mayıs'ta çalışma hayatını ve çalışanların sorunlarını konuşmak istiyoruz" dedi.
Haydar Urfalı, ayrıca, çalışma hayatı ile ilgili belirsizliğin sürdüğünü ve kamuda yüzlerce sorun yaşandığını da sözlerine ekledi. Urfalı geçen yıl verilen şehitler nedeni ile erteledikleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü geniş katılımla kutlanacağını dile getirerek, "Genel Başkanımız Sayın İsmail Koncuk ile sendikalarımızın genel başkanları, genel merkez yöneticileri, yaklaşık 25 ilden şehrimize gelecek üyelerimiz, kamu çalışanları ve saygıdeğer Eskişehirlilerle birlikte olacağız. Mitingimizi 1 Mayıs 2017'de saat 11.00'de Atatürk Bulvarından başlayacak yürüyüşle ulaşacağımız Eskişehir Odunpazarı Meydanında gerçekleştireceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR