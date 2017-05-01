Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs'ı Eskişehir'de Kutladı
Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, Eskişehir Odunpazarı Meydanında coşkuyla kutlandı.
Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, Eskişehir Odunpazarı Meydanında coşkuyla kutlandı.
Türkiye Kamu Sen'in tertip ettiği Genel Başkan İsmail Koncuk'un da katıldığı etkinlik kapsamında Atatürk bulvarında toplanan sendika üyeleri, ellerindeki Türk Bayrağı ve pankartla sloganlar atarak Odunpazarı Meydanına kadar yürüdü. Atatürk Bulvarındaki toplanma alanına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer de gelerek bir süre katılım sağladı. Meydanda 35 ilden gelen binlerce sendika üyesi, çeşitli sloganlarla 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Atatürk Bulvarındaki toplanma alanına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer'de geldi. Isparta'dan gelen bir sendika üyesi de etrafa gül suyu sıktı.
Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil, işçiler, işsizler, emekliler ve gençler için hak yolunda mücadele verdiklerini söyledi.
"Toplumun her alanında adalet taleplerimiz duyurmaya geldik" diyen Koncuk, "Türk milleti olarak bir ve bütün olduğumuzu bir kere daha dost düşman herkese haykırmaya geldik. Yıllardır her 1 Mayıs'ı gereksiz tartışmalar ve gerginlikler içinde, biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışan sorunlarının biber gazın boğulmasını istemiyoruz. Dayanışma, alın terinin ön plana çıktığı, çalışanların iş güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıslar istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin değişik illerinde Eskişehir'e gelen sendika üyelerinin coşkusu kardeşliğin eseri olduğunu belirten İsmail Koncuk, "Bu birlikteliğimiz, bu mücadele azmimiz sürdükçe, önümüzdeki hiçbir gücün duramayacağından emin olun. Bizleri ayırmaya, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak. Bir arada daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, haklarımızı elde edebilmek için daha güçlü bir mücadele vereceğiz. Bu birliktelik, Türk millerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir bütün olarak ilelebet payidar kılacaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşma sonrası İsmail Koncuk'a Eskişehirspor atkısı ve adının yazılı bulunduğu forma ile gençlik yıllarına ait bir fotoğraf hediye edildi. - ESKİŞEHİR