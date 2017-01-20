Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Bugün Sona Eriyor

Afyonkarahisar'da dün başlayan Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası bugün gerçekleştirilecek final maçları ile tamamlanacak.



Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde dün başlayan şampiyonaya, Türkiye'nin farklı noktalarında mücadele veren 21 kulüpten toplamda 136 sporcu katılıyor. Yarışma ile ilgili bilgiler veren Türkiye Güreş Federasyonu Kadın Milli Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Çakır, şampiyonanın bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da milli takımın belirlenmesinde önemli rol oynayacağını aktararak şunları söyledi: "Afyon'da yapılan bu müsabakalarda ilk üçe girenlerle milli takım oluşturacağız. Milli takımımız 2017 yılı içerisinde Avrupa'da, Balkanlar'da, Akdeniz Oyunları'nda ve dünyada bizi temsil edecek. Bayrağımızı göndere çekmeye muvaffak olacaklarına inanıyoruz. Bu müsabakaların akabinde sporcularımızı 24 Ocak'ta İstanbul'da kampa alacağız. Sürekli kendi gözetimimizde yetiştirip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlayacağız. Müsabakalara 107 tane sporcumuz katıldı. Belli sakatlıkları sebebiyle raporlu olan yavrularımızda var. 8 sıklette ilk üçe girenleri alacağız ama bunların içerisinde tekrar seçmeler yapılacak ve aralarından en iyilerini alıp Avrupa'da ve dünyada temsilini çalışacağız."



Öte yandan, şampiyonada final müsabakaların akşam saatlerinde yapılacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR