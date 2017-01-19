Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Afyonkarahisar'da Başladı

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası 136 sporcunun katılımı ile Afyonkarahisar'da başladı. Şampiyonanın 2 gün süreceği belirtildi.



Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde bugün başlayan şampiyonaya Türkiye'nin farklı noktalarından, 18 kulüpten toplamda 136 sporcu mücadele edecek. İlk günü 48, 53, 60 ve 69 kilogram kategorisinde başlayan müsabakanın yarınki etabında ise farklı kilogramdaki sporcuların yarışacağı ifade edildi.



Yarışma ile ilgili bilgiler veren Türkiye Güreş Federasyonu'nun Kadın Milli Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Çakır, şampiyonanın bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da milli takımın belirlenmesinde önemli rol oynayacağını kaydederek, "Şampiyonada milli takım kampına davet edilecek sporcuların belirlenecek. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampta da milli takım oluşturulacak. Önümüzdeki yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuvayı önemsiyoruz. Şampiyonada 8 sıklette 18 kulüpten 136 sporcu yarışacak. Şampiyonada Avrupa şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar, Avrupa ikinciliği olan Hafize Şahin ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu Buse Tosun gibi milli sporcularımız da mindere çıkacak" diye konuştu.



Öte yandan, şampiyonada müsabakalar akşam saatlerine kadar devam etti. - AFYONKARAHİSAR