Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.



Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 18 kulüpten 136 sporcu mücadele ediyor.



Türkiye Güreş Federasyonunun Kadın Milli Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın milli takımın belirlenmesinde önemli bir öneme sahip olduğunu söyledi.



İki gün sürecek şampiyonada milli takım kampına davet edilecek sporcuların belirleneceğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:



"24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampta da milli takım oluşturulacak. Önümüzdeki yaz yapılacak Avrupa şampiyonası öncesi bu şampiyonayı önemsiyoruz. Şampiyonada 8 sıklette 18 kulüpten 136 sporcu yarışacak. Şampiyonada Avrupa şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar, Avrupa ikinciliği olan Hafize Şahin ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu Buse Tosun gibi milli sporcularımız da mindere çıkacak."



İlk günü 48, 53, 60 ve 69 kilo müsabakalarıyla başlayan şampiyona yarın sona erecek.