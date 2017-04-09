Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 36. haftasında Yalova VİP, 90. Yıl Spor Salonu’nda karşılaştığı Mersin Kurtuluşspor’u 72-52 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 36. haftasında Yalova VİP, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştığı Mersin Kurtuluşspor'u 72-52 mağlup etti.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Abdullah Uyanık, Berkan Yılmaz
Yalova VİP: Banu Yıllar x, Nilay Aydoğan xxx 13, Bojana Vulic xxx 25, Ebru Torun xxx 19, Şeyma Kum xxx 10, Betül Kalfalı x 2, İrem Beriş x 1, Beril Arık x, Ece Eldek x, Tuğba Battal x 2
Mersin Kurtuluşspor: Damla Üredi xx 10, Cansu Yetiş x 6, Selin Ekiz x 5, Seda Öztürk xx 12, Lillie Costa xx 10, Manolya Kızılbudak x 1, Öykü Yıldız x, İrem Yıldız x, Ebru Ağar x 8
1.Periyot: 22-16 (Yalova lehine)
Devre arası: 33-29 (Yalova lehine)
3.Periyot: 57-40 (Yalova lehine)
5 Faul: Nilay Aydoğan (Yalova VİP), Seda Öztürk, Lillie Costa (Mersin Kurtuluşspor) - YALOVA