Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Yalova VIP evinde İstanbulgücü'ne 42-40 mağlup oldu.



Konuk ekipte Gizem Uca 13 sayısıyla en skorer isim oldu. Üst üste 5. yenilgisini alan Yalova ekibinde ise Nilay Aydoğan 8 sayı ve 10 ribauntla oynadı.



Salon: 90. Yıl



Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı xx, Eren Kılınç xx



Yalova VIP: Banu Yıllar xx 7, Nilay Aydoğan xx 8, Ebru Torun xx 6, Bojona Vulic xx 7, Şeyma Kum xx, Tuğba Battal xx 2, Beril Arık x 2, İrem Beriş xx 8



İstanbulgücü: Gizem Uca xxx 13, Gamze Dülegöz xx 6, Molly Schlemer xx 4, Sevda Tunçuer xx 2, Deniz Çatalbaş xx 7, Betül Kutlu xx 8, İlayda Tokmak xx 2



1. Periyot: 10-16 (İstanbulgücü lehine)



Devre arası: 26-29 (İstanbulgücü lehine)



3. Periyot: 32-33 (İstanbulgücü lehine) - YALOVA