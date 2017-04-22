Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi 38. haftasında, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Anadolu Üniversitesini 102-62 mağlup etti.



Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 38-13 önde tamamlayan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, ikinci çeyrek sonunda soyunma odasına 61-37 üstün gitti.



Üstünlüğünü maç süresince koruyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 84-43 tamamlanan mücadeleden 40 sayı farkla 102-62 galip ayrıldı.



Maçta en skorer isim Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımında 26 sayı üreten Melis Dilara Kaya oldu.