Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 18. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bornova Beckerspor'a 5 sayı farkla mağlup oldu.



Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde tamamlayan Bornova Beckerspor, ikinci çeyrek sonunda soyunma odasına 33-25 üstün gitti.



Kırçiçeği Bodrum Basketbol'un aradaki farkı kapatma çabasına rağmen maç süresince üstünlüğü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreği 48-40 tamamlayarak karşılaşmadan 61-56 galip ayrıldı.



Maçta en skorer isim Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımında 19 sayı üreten Shayann Raquel Selby oldu.