Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 18. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bornova Beckerspor'a 5 sayı farkla mağlup oldu.
Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde tamamlayan Bornova Beckerspor, ikinci çeyrek sonunda soyunma odasına 33-25 üstün gitti.
Kırçiçeği Bodrum Basketbol'un aradaki farkı kapatma çabasına rağmen maç süresince üstünlüğü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreği 48-40 tamamlayarak karşılaşmadan 61-56 galip ayrıldı.
Maçta en skorer isim Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımında 19 sayı üreten Shayann Raquel Selby oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 18. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bornova Beckerspor'a 5 sayı farkla mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 18. haftasında Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bornova Beckerspor'a 5 sayı farkla mağlup oldu.
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