Salon: 90. Yıl
Hakemler: Metin Aksoyak, Samet Fırat Savaş
Yalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar (4), Sezen Mercan (7), Akila Jade Mc Donald (4), Nilay Aydoğan (4), Ebru Torun (27) - Betül Kalfalı (3), İrem Beriş, Beril Arık, Ece Gül Eldek, Tuğba Battal (2), Şeyma Kum (11)
Elazığ İl Özel İdare: Merve İnce, Büşra Yüksel, Bahar Kocaoğlu (16), Sharon Victoria Houston (23), Kamile Altun (8) - Merve Demirci (5), Nazlı Güngör (3), Esma Çelen Türk (10)
1. Periyot: 12-16
Devre: 25-31
3. Periyot: 45-47
Beş faulle çıkanlar: 26.00 Akila Jade Mc Donald (Yalova VİP Gençlikspor), 37.00 Merve İnce (Elazığ İl Özel İdare)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında, Elazığ İl Özel İdare deplasmanda Yalova VİP Gençlikspor'u 65-62 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Salon: 90. YılHakemler: Metin Aksoyak, Samet Fırat SavaşYalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar (4), Sezen Mercan (7), Akila Jade Mc Donald (4), Nilay Aydoğan (4), Ebru Torun (27) - Betül Kalfalı (3), İrem Beriş, Beril Arık, Ece Gül Eldek, Tuğba Battal (2), Şeyma Kum (11)Elazığ İl Özel İdare:...
Salon: 90. Yıl
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