Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "Yabancı Sporcuya Karşı Değilim"

"Bizim sporculuk dönemimizde yöneticilerimiz hatalar yaptı"



"2020 hedeflerimize ulaşabilmek için planlamalarımız var" diyen Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni başkanı Sezer Huysuz, "Planlamaları ve maddi kaynakları doğru bir şekilde harcayabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



"Fatih Uysal başkanın 8 yıllık döneminde Türk Judosu çok büyük bir ivme kazandı" diyen yeni başkan Huysuz, "2016 Rio Olimpiyatları'na 4 sporcu ile katıldık. Şimdi bizim hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmak. Sekiz sporcu ile olimpiyatlara katıldığımız zaman madalya şansınız daha yüksek. Judo olimpiyatlara 14 sporcu ile katılabiliyor. Çünkü 14 madalya var. 14 sıklette 8 kişi ile katıldığımız zaman, %60'lık dilimde madalya şansımız çok yüksek. Ben iki olimpiyata katıldım. 2008'de tek kişi ve 14'de bir şansınız oluyor. Bu nedenle 8 kişi katıldığımız zaman madalya alma şansımız çok yüksek. Tokyo'ya 8 sporcuyla katılarak en az iki madalya kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Yabancı sporcu konusunu da değerlendiren Başkan Sezer Huysuz, "Biz 1993 yılında yabancı dediğimiz Rus, Çeçen ve Gürcü arkadaşlarımızdan oluşan bir takımdık. Bu kadroya çok başarılı sporcular geldi. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu arkadaşlarımız. Orada biz yanlış anlaşıldık ve yabancıya karşı olduğumuz gösterildi. Benim açıkladığım şey, o dönem yöneticiler bu sporcuları yanlış kullandı. O dönem bu sporcuların arkasından yöneticiler Türk sporculardan başarılı bir nesil yetiştirseydi, biz 2008-2012 olimpiyatlarına en az 4-5 kişi ile katılabilirdik. Ben kendi açımdan baktığım zaman, o dönemde Milli takımlarda 10 yıl üst seviyelerde bulunamadım. Milli takım kamlarına gittik ve geri döndük, yöneticilerin sporcuları yanlış kullanmasından dolayı. Türk Judosu sekteye uğradı 10 yıl o dönem. Madalya gelirken sporcu yetiştirmek çok kolay. Çünkü devlet sana bütçe veriyor. Madalya geldiği zaman istediğiniz gibi organizasyonlara katılabiliyorsunuz. Ama yöneticiler bunu yapmadılar. Hep madalya gelen insanlarla yürüdüler. Bunlar belli bir yaşa geldiklerinde sporu bıraktılar. Bu sporcuların arkasında kimse kalmadı. Sadece benim gibi birkaç tane inatçı bunu devam ettirdi ve 2008-2012'ye ikişer sporcu ile katılabildik. Bu nedenle takıma olimpiyatlarda madalya almış kaliteli sporcular getirmek istiyorum. Ben milli takımı sürüklerken, 2024'dün kadrosunu yapacağım. Sonuçta, 2020'de madalya alacağım ve 2024 olimpiyatlarına Türk sporcularımızı götüreceğim. Biz geçmişte yaşanan hataları yaşatmak istemiyoruz. Yabancı sporcuya karşı değilim ama, elit ve kaliteli sporcu olursa. Kendi sporcularımızın olmadığı sıkletlerde ileriye dönük hedefi olan sporcularla çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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Başkan Sezer Huysuz'un açıklamaları



HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA