Ender Sakpınar şefliğinde gerçekleşecek olan Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri, 6 Ocak'ta Antalya Kültür Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.



Şef: Ender Sakpınar (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası)



Solist



Feryal Türkoğlu "Soprano" (Ankara Devlet Opera ve Balesi)



Hakan Aysev "Tenor" (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)



Göksel Baktagir "Kanun"



Atsuko Suetomi "Koto"



Program



Pınar Köksal Besteleri



İpek Yolu - Beste: Ikuma Dan



İlkbaharda Deniz – Beste: Michio Miyagi



Kuş Gibi – Tadao Sawai