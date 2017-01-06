Ender Sakpınar şefliğinde gerçekleşecek olan Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri, 6 Ocak'ta Antalya Kültür Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.
Şef: Ender Sakpınar (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası)
Solist
Feryal Türkoğlu "Soprano" (Ankara Devlet Opera ve Balesi)
Hakan Aysev "Tenor" (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)
Göksel Baktagir "Kanun"
Atsuko Suetomi "Koto"
Program
Pınar Köksal Besteleri
İpek Yolu - Beste: Ikuma Dan
İlkbaharda Deniz – Beste: Michio Miyagi
Kuş Gibi – Tadao Sawai
Kaynak: Etkinlik.io