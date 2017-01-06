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Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri

Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri

Ender Sakpınar şefliğinde gerçekleşecek olan Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri, 6 Ocak'ta Antalya Kültür Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.

Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri

Ender Sakpınar şefliğinde gerçekleşecek olan Türkiye - Japonya Dostluk Haftası Konseri, 6 Ocak'ta Antalya Kültür Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.

Şef: Ender Sakpınar (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası)

Solist

Feryal Türkoğlu "Soprano" (Ankara Devlet Opera ve Balesi)

Hakan Aysev "Tenor" (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)

Göksel Baktagir "Kanun"

Atsuko Suetomi "Koto"

Program

Pınar Köksal Besteleri

İpek Yolu -  Beste: Ikuma Dan

İlkbaharda Deniz – Beste: Michio Miyagi

Kuş Gibi – Tadao Sawai

Kaynak: Etkinlik.io

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