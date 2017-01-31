Türkiye-İsrail Siyasi İstişareleri 7 Yıl Aradan Sonra Ankara'da Gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisinin Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Sayın Müsteşarımız ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem başkanlığında 1 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.



Açıklamada, istişarelerde Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA