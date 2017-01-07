Türkiye-Irak Ydsk Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık etti.



Başbakanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile diğer yetkililer katıldı.



Toplantıda Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Ticaret Bakanı Selman Cumeyli, Su Kaynakları Bakanı Hasan Hani el-Cenabi, Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Savunma Bakanı Osman el-Ganimi, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mustafa Kazimi ve Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Alavi de yer aldı.