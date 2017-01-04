Türkiye-Irak İlişkileri

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Irak'ın komşudan öte iki kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak'a doğru, ilkeli, Irak'ın iyiliğinden ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaşım sergilediğini söyledi.



Kaymakcı, Irak'taki beş buçuk yıllık görevini tamamlaması dolayısıyla Bağdat'taki Büyükelçilik rezidansında düzenlediği veda programında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Irak'taki görevine Basra'da Başkonsolos olarak başladığını anlatan Kaymakcı, "Irak'ın birçok vilayetini gezdim ve insanlarıyla yakından çalışma fırsatı buldum. Aramızda tarihi, dini ve ekonomik gibi güçlü ilişkiler var." dedi.



"Türkiye ve Irak komşudan öte iki kardeş ülkedir." diyen Kaymakcı, "2010 yılından bu yana Irak'ta bazı sınamalar yaşandı, buna Türkiye'nin yaklaşımı oldu. Bu yaklaşımımız Irak'ta yanlış okundu veya bazı kesimlerin duymak ve görmek istemediği yaklaşımlardı. Bundan dolayı Türkiye ve Irak ilişkilerinde zaman zaman soğukluk ve gerginlikler yaşandı ama Türkiye politikasını Irak'a olan iyi niyetli yaklaşım çerçevesinde uzun dönemli düşünerek sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin her zaman Irak'ın birlik ve bütünlüğü ile halkının mutluluğundan yana olduğunu söyleyen Kaymakcı, "İlişkilerimiz tüm sınamaları başarıyla geçti." diye konuştu.



-"2017 açılımlara vesile olacak"



2017 yılının Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni açılımlara vesile olacağını ifade eden Kaymakcı, şunları kaydetti:



"Aradaki sorunlar aşılmayacak sorunlar değil. Türkiye'nin Irak'a olan yaklaşımı doğru, ilkeli, Irak'ın iyiliğinden ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımdır. Zaman zaman Iraklı kardeşlerimiz, Türkiye'nin uzattığı samimi ve güven elini kavramakta tereddüt ediyorlar. Türkiye, Irak'ın gerçek dostudur. Irak, Türkiye'ye güvenmeli. İki ülke ticaret, güvenlik, istihbarat ve diğer alanlarda ilişkileri değerlendirmeli."



Büyükelçi Kaymakcı, Basra Başkonsolosluğunun ardından Bağdat Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.